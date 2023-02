हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहले हफ्ते में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी 'पठान', 8वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त पकड़

Highlights रिलीज के एक हफ्ते बाद भी पठान का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। पठान ने बुधवार यानी आठवें दिन 17.50 करोड़ का कलेक्शन किया।

Pathaan Box Office Collection: शाहरुख खान की फिल्म पठान ने इतिहास रच दिया है। यश राज के मुताबिक, 'पठान' हिंदी सिनेमा के इतिहास में रिलीज के पहले हफ्ते में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म ने दुनियाभर में 634 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। गौरतलब है कि पठान 25 जनवरी को रिलीज हुई थी।

रिलीज के एक हफ्ते बाद भी पठान का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। फिल्म ने बुधवार को भी अच्छी कमाई की है। फिल्म उद्योग के कारोबार पर नजर रखने वाले तरण आदर्श के मुताबिक पठान ने बुधवार यानी आठवें दिन 17.50 करोड़ का कलेक्शन किया।

#Pathaan shows no signs of fatigue... Collects a big, fat number on Day 8 [Wed], REMARKABLE... Will cross #Dangal in Weekend 2… Wed 55 cr, Thu 68 cr, Fri 38 cr, Sat 51.50 cr, Sun 58.50 cr, Mon 25.50 cr, Tue 22 cr, Wed 17.50 cr. Total: ₹ 336 cr. #Hindi. #India biz. pic.twitter.com/AFwmA6DgHq