Paris Olympics 2024: विनेश फोगाट के ओलपिंक में ऐतिहासिक प्रदर्शन से गदगद हुआ बॉलीवुड, सेलेब्स ने दी बधाई

Vinesh Phogat at Paris Olympics: फ्रांस में खेले जा रहे ओलपिंक 2024 में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। ओलंपिक फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली भारत की पहली महिला पहलवान विनेश आज गोल्ड के लिए मुकाबले में उतरेंगी। इससे पहले, ही विनेश के फाइनल में पहुंचने पर देश में खुशी की लहर है। उनके परिवार समेत देशवासियों में गर्व की भावना है और हर कोई विनेश के जीत की कामना कर रहा है।

गौरतलब है कि हलवान ने राउंड 16 में जापान की यूई सुसाकी, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवांच और सेमीफाइनल में क्यूबा की युस्लेलिस गुजमैन लोपेज को हराया। भारत ने इस ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाया। इसी कड़ी में बॉलीवुड सेलेब्स से भी फोगाट को बधाई दी और खुशी जताई है।

