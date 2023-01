फुकरे-3 का इंतजार खत्म, इस दिन बड़े पर्दे पर रिलीज होगी पंकज त्रिपाठी और ऋचा चड्ढा अभिनीत फिल्म

Highlights फुकरे 3 की शूटिंग पिछले साल मार्च में शुरू हुई थी। 'फुकरे 3 अभिनेत्री रिचा चड्ढा, अभिनेता पंकज त्रिपाठी, अली जफर, पुलकित सम्राट और मनजोत सिंह भी हैं।

मुंबईः अभिनेता पंकज त्रिपाठी और ऋचा चड्ढा अभिनीत फुकरे 3 (Fukrey 3) का इंतजार खत्म हो गया। फिल्म के मेकर्स ने इसके रिलीज की तारीख की मंगलवार घोषणा कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक यह फिल्म इस साल जन्माष्टमी के मौके पर रिलीज होगी। मृगदीप सिंह लांबा द्वारा निर्देशित फिल्म फुकरे 3 बड़े परदे पर 7 सितंबर 2023 को रिलीज होगी।

फिल्म में अभिनेता वरुण शर्मा भी हैं। फिल्म की शूटिंग पिछले साल मार्च में शुरू हुई थी। मृगदीप सिंह लांबा ने इसे निर्देशित किया है जिसका निर्माण रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि पहला भाग 2013 में रिलीज हुआ था और सीक्वल ''फुकरे रिटर्न्स'' 2017 में आया था।

‘FUKREY 3’ ON JANMASHTAMI WEEKEND… #Fukrey3 release date locked: #Janmashtami weekend [7 Sept 2023]… Directed by #MrighdeepSinghLamba and produced by #RiteshSidhwani and #FarhanAkhtar… #FirstLook poster… pic.twitter.com/MgDzcXoNST