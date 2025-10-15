Pankaj Dheer Cremation: पंकज धीर के अंतिम संस्कार में सलमान समेत कई फिल्मी सितारे पहुंचे, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: October 15, 2025 19:57 IST2025-10-15T19:49:38+5:302025-10-15T19:57:27+5:30
बी आर चोपड़ा के मशहूर धारावाहिक "महाभारत" में कर्ण और ‘चंद्रकांता’ में राजा शिवदत्त की भूमिका निभाने के लिए मशहूर टेलीविजन अभिनेता पंकज धीर का कैंसर के चलते 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
बी आर चोपड़ा के मशहूर धारावाहिक "महाभारत" में कर्ण और ‘चंद्रकांता’ में राजा शिवदत्त की भूमिका निभाने के लिए मशहूर टेलीविजन अभिनेता पंकज धीर का कैंसर के चलते 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। धीर के मित्र और फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने ‘पीटीआई- भाषा’ को बताया, "आज सुबह कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। पिछले कुछ महीनों में उन्हें कई बार अस्पताल जाना पड़ा।’’ पंजाब से ताल्लुक रखने वाले धीर ने 1980 के दशक में अभिनेता के रूप में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी और कई फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई थीं। उन्हें बड़ा ब्रेक 1988 में मिला जब उन्हें महाकाव्य "महाभारत" के छोटे पर्दे पर रूपांतरण में कर्ण की भूमिका मिली। इसके बाद, उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई और उन्होंने "सड़क", "सनम बेवफा" और "आशिक आवारा" जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया।
#SalmanKhan was spotted paying his respects at #PankajDheer’s funeral, joining family and friends. 🕊️ #MissMalinipic.twitter.com/ANLtQWNpvK— MissMalini (@MissMalini) October 15, 2025
1994 से 1996 तक, धीर ने टीवी धारावाहिक "चंद्रकांता" में अभिनय किया, जो लेखक देवकी नंदन खत्री के 1888 में लिखे गए इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। उन्होंने काल्पनिक राज्य चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त की लोकप्रिय भूमिका निभाई। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में बॉबी देओल की "सोल्जर", शाहरुख खान की "बादशाह", अक्षय कुमार की "अंदाज", और अजय देवगन की "जमीन" और "टार्जन" शामिल हैं। 2000 के दशक के अंत में, धीर कई धारावाहिकों "तीन बहुरानियां", "राजा की आएगी बारात" और "ससुराल सिमर का" में दिखाई दिए। उनके परिवार में पत्नी अनीता धीर और बेटा निकेतन धीर हैं, जो खुद भी अभिनेता हैं।
मुंबई, महाराष्ट्र: अभिनेता पंकज ढीेर के अंतिम संस्कार में सलमान खान समेत कई फिल्मी सितारे पहुंचे— News24 (@news24tvchannel) October 15, 2025
◆ अंतिम यात्रा में पहुंचे दोस्त और परिवार ने श्रद्धांजलि दी
◆ सलमान खान ने अंतिम संस्कार में भावपूर्ण हिस्सा लिया#pankajdheer | Mumbai | Bollywood | #SalmanKhanpic.twitter.com/bS6Y5dspi4
पंकज धीर के अंतिम संस्कार में टीवी और बॉलीवुड के कई बड़े सितारे पहुंचे जिसमें सलमान खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, मिका सिंह, कुशाल टंडन और फिरोज खान समेत कई लोग अंतिम विदाई में शामिल हुए।
ॐ शांति पंकज धीर जी #pankajdheerpic.twitter.com/hYIajplQHB— Raja Babu (@GaurangBhardwa1) October 15, 2025