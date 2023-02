भारतीय दुल्हन की तरह सजी पाकिस्तानी एक्ट्रेस तो भड़के फैन्स, कमेंट्स देख उस्ना शाह ने यूजर्स की लगा दी क्लास

Highlights पाकिस्तानी एक्ट्रेस उस्ना शाह ने गोल्फ प्लेयर हमजा अमीन से रचाई शादी उस्ना शाह के शादी के लाल जोड़े को देख पाकिस्तानी फैन्स भड़के उस्ना शाह ने यूजर्स को दिया करारा जवाब

पाकिस्तानी फेमस टीवी एक्ट्रेस उस्ना शाह ने हाल ही में गोल्फ प्लेयर हमजा अमीन से शादी की है। शादी के बाद इस नए जोड़े की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इन वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस कितनी खूबसूरत लग रही है।

तस्वीरों में लाल जोड़े में उस्ना शाह तैयार हुई हैं। लाल रंग के लहंगे को पाकिस्तानी ब्रांड वर्जा सलीम द्वारा डिजाइन किया गया है। लाल रंग के जोड़े में एक्ट्रेस बला की खूबसूरत लग रही है लेकिन उनके देश के फैन्स को ये पसंद नहीं आया। सोसल मीडिया पर एक्ट्रेस की शादी की वीडियो और फोटोज को लेकर कई यूजर्स ने उनकी कड़ी अलोचना की है।

दरअसल, पाकिस्तानी फैन्स का कहना है कि एक्ट्रेस का लाल रंग का लहंगा भारतीय संस्कृति की झलक दिखाता है और उन्हें इस जोड़े को नहीं पहनना चाहिए था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्ट्राग्राम, ट्विटर और अन्य स्थानों पर एक्ट्रेस को लोग जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं। हालांकि, एक्ट्रेस उस्ना ने यूजर्स की बोलती बंद करते हुए सोशल मीडिया पर उन्हें करारा जवाब दिया है।

They are fooling people by promoting Indian culture in the name of Pakistani culture.

We shouldn't tolerate it as it spoils our own culture, traditional values ​​and religious values ​​as well.#UshnaShah#جاوید_نہیں_ننگے_تم_ہوئے_ہوpic.twitter.com/1SjuXZTFxr