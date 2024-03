Netflix March 2024 Released: नोट कर लें तारीख, मार्च में मिलेगा एंटरटेनमेंट का पावर पैक; OTT पर रिलीज होंगी ये मूवी और सीरीज

Netflix March 2024 Released: फिल्मों और वेब सीरीज के शौकीन लोगों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म किसी जन्नत से कम नहीं है। अपने कम्फर्ट जोन में रहकर दर्शक अपनी पसंद की किसी भी फिल्म और सीरीज को आसानी से देख सकते हैं। दर्शकों के वेब सीरीज देखने के सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म की बात करें तो सबसे पहले नेटफ्लिक्स का नाम आगे आता है। मार्च का महीना शुरू हो गया है और कई सीरीज और फिल्में इस महीने ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। फैन्स काफी समय से धांसू सीरीज का इंतजार कर रहे हैं और आखिरकार उनका इतंजार खत्म हुआ। मार्च के महीने में नेटफ्लिक्स पर कई वेब सीरीज और मूवीज रिलीज हो रही है।

इस महीने, नेटफ्लिक्स ने बड़े सौदे करने के बाद ओटीटी दिग्गज पर अपनी शुरुआत करते हुए, फुल स्विंग का दूसरा सीजन, एक नेटफ्लिक्स की मूल डॉक्यूमेंट्री सीरीज़, जो गोल्फ के अभिजात वर्ग की दुनिया की खोज करती है, 6 मार्च को शुरू होने वाली है। कोरियाई प्रशंसकों के लिए, चिकन नगेट्स सीजन 1, माई नेम इज लोह किवान और क्वीन ऑफ टीयर्स आपको बनाए रखेंगे। पूरे महीने की सामग्री। इसके अलावा, नेटफ्लिक्स विज्ञान-फाई श्रृंखला 3 बॉडी प्रॉब्लम और बहुप्रतीक्षित एक्शन शानदार डेमसेल जैसे नए मूल शो प्रसारित करना शुरू कर देगा।

नेटफ्लिक्स मार्च 2024 में रिलीज होगी ये सीरीज

स्ट्रेंजर थिंग्स की मिल्ली बॉबी ब्राउन अभिनीत, डैमसेल एक आगामी फंतासी फिल्म है जो एक युवा महिला के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक राजकुमार से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है लेकिन बाद में पता चलता है कि यह शाही परिवार द्वारा एक अच्छी तरह से बिछाया गया जाल था जो चाहता था अपने आप को एक प्राचीन ऋण से मुक्त करने के लिए उसका बलिदान देना। उसे आग उगलने वाले अजगर के साथ एक गुफा में फेंक दिया जाता है और वह अपने दम पर जीवित रहना सीखती है। डैमसेल 8 मार्च को स्ट्रीमिंग शुरू करेगी।

प्रसिद्ध गेम ऑफ थ्रोन्स के निर्माताओं की ओर से, विज्ञान-फाई श्रृंखला 3 बॉडी प्रॉब्लम, जिसमें दा शी के रूप में बेनेडिक्ट वोंग, जिन चेंग के रूप में जेस होंग, शाऊल डूरंड के रूप में जोवन एडेपो, ऑग्गी सालाजार के रूप में इजा गोंजालेज और जैक रूनी के रूप में जॉन ब्रैडली ने अभिनय किया है। 21 मार्च को ओटीटी पर आने के लिए तैयार है। आठ-एपिसोड की लघु श्रृंखला चीनी लेखक सिक्सिन लियू की पुस्तक त्रयी से अनुकूलित है।

नेटफ्लिक्स ओरिजिनल पर रिलीज होंगे ये शो

1 मार्च को नेटफ्लिक्स पर एनिकुलापो: राइज़ ऑफ़ द इंस्पेक्टर, ब्लड एंड वाटर सीजन 4, Furies, मामला लीगल है, माई नेम इज लोह किवान, समबडी पीड फील सीजन 7, स्पेसमैन, यू आर नॉट अलोन: फाइटिंग द वुल्फ पैक रिलीज हो चुकी है।

वहीं, 3 मार्च को द नेटफ्लिक्स स्लैम: राफेल नडजाल वर्सेस कार्लोस अलकराज रिलीज हुई है।

4 मार्च: हॉट व्हील्स लेट्स रेस

5 मार्च: Hannah Gadsby’s Gender Agenda

6 मार्च: फुल स्विंग: सीजन 2, द प्रोग्राम: कॉन, कल्ट और किडनैपिंग, सुपरसेक्स

7 मार्च: द जेन्टलमेन, पोकेमॉन होराइजन्स: द सीरीज, द सिग्नल

8 मार्च: डैमसेल, Blown Away: Season 4

9 मार्च: क्वीन ऑफ टीयर्स

11 मार्च: यंग रॉयल्स: सीजन 3

12 मार्च : स्टीव ट्रेविनो: सिंपल मैन, टर्निंग पॉइंट: द बम एंड द कॉल्ड वॉर

13 मार्च: Bandits

14 मार्च: 24 Hours with Gaspar, Art of Love, Girls5eva: Season 3, Red Ollero: Mabuhay Is A Lie

15 मार्च: चिकन नगेट, आयरिश विश, मर्डर मुबारक, आयरन रिजन, The Outreau Case: A French Nightmare

18 मार्च: यंग रॉयल्स: सीजन 3, यंग रॉयल्स फॉरएवर

19 मार्च: ब्रायन सिम्पसन: लाइव फ्रॉम द मदरशिप, फॉरएवर क्वींस: सीजन 2, फिजिकल: 100: सीजन 2

21 मार्च : 3 बॉडी प्रोब्लम

22 मार्च: Buying Beverly Hills: Season 2, The Casagrandes Movie, Shirley

25 मार्च: गैबीज डॉलहाउस: सीजन 9

26 मार्च: डेव एटेल: हॉट क्रॉस बन्स

27 मार्च: The Believers, No Pressure, Rest in Peace, Testament: The Story of Moses

29 मार्च: द ब्यूटीफुल गेम, हार्ट ऑफ द हंटर, इज इट केक? सीजन 3, The Wages of Fear

