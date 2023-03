रोते-बिलखते बच्चों के साथ पत्नी आलिया के आरोपों पर नवाजुद्दीन ने ट्विटर पर व्यक्त की अपनी भावनाएं- जानिए क्या लिखा?

Highlights नवाजुद्दीन ने कहा कि मेरी खामोशी की वजह से मुझे बुरा मनुष्य समझा जा रहा है। इंस्टाग्राम पर डाले गये विभिन्न वीडियो में आलिया ने दावा किया कि अभिनेता ने उन्हें और बच्चों को घर से निकाल दिया। अभिनेता ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ऐसी महिला है जिसने चार महीने पहले दुबई में बच्चों को छोड़ दिय था।

मुंबईः अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दिकी ने उनसे अलग रह रही पत्नी आलिया के इन आरोपों का सोमवार को खंडन किया कि उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि वह अब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे मीडिया में खेले जा रहे ‘ड्रामा’ को बारे में पढ़े। अभिनेता ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो ‘मनगढंत’ एवं एकतरफा हैं तथा उसका उद्देश्य उनका चरित्र हनन करना है।

अभिनेता ने ट्वीट किया, ‘‘ मेरी खामोशी की वजह से मुझे बुरा मनुष्य समझा जा रहा है। मैं अब तक इसलिए खामोश था क्योंकि मैं जानता हूं यह सारा तमाशा मेरे बच्चे कहीं न कहीं पढ़ेंगे। सोशल मीडिया, प्रेस और कुछ लोग एकतरफा एवं मनगढंत वीडियो के आधार पर मेरे इस चरित्र हरण का खूब आनंद ले रहे हैं।’’

