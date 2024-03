Murder Mubarak Review: एक मर्डर और कई सवाल..., होमी अदजानिया की 'मर्डर मुबारक' में फंसे सितारे, फिल्म देखने से पहले पढ़ लें रिव्यू

Murder Mubarak Twitter Review: सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी स्टारर फिल्म मर्डर मुबारक आज नेटफ्लिक्स पर आज रिलीज हो गई है। एक हत्या और उसके पीछे कई सवालों से घिरी मर्डर मुबारक फिल्म को लेकर रिव्यू सामने आ रहे हैं। जिन दर्शकों ने फिल्म देख ली है वह अपने-अपने रिव्यू सोशल मीडिया के जरिए साझा कर रहे हैं। वहीं, कई रिव्यू एक्सपर्ट भी इस काम में लगे हुए हैं।

मर्डर मुबारक एक विचित्र खोजी नाटक है, जिसका निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है। इसमें सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, विजय वर्मा, करिश्मा कपूर, संजय कपूर, टिस्का चोपड़ा, कुणाल खेमू, सुहैल नैय्यर, डिंपल कपाड़िया समेत अन्य कलाकार हैं। कहानी दिल्ली के एक रॉयल कल्ब की है जिसमें सभी अमीर लोग संदेह के घेरे में हैं क्योंकि यहां एक हत्या हुई है।

