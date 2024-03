Munawar Faruqui: बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारुकी पकड़े गये हुक्का बार में, पुलिस ने बाद में किया रिहा

Highlights बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारुकी को पुलिस ने हिरासत में लेकर रिहा किया फारुकी पर आरोप है कि वो एक हुक्का बार में कथिततौर पर नशा कर रहे थे पुलिस ने छापेमारी में फारुकी सहित 13 अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया था

मुंबई: स्टैंडअप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारुकी मंगलवार रात में फोर्ट इलाके में कथिततौर पर नशा करते हुए पकड़ गये। जानकारी के मुताबिक मुनव्वर फारुकी उस वक्त पुलिस के गिरफ्तर में आये, जब वो हुक्का बार में मौजूद थे। पुलिस ने छापेमारी की और मामले में फारुकी सहित 13 अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया।

इस संबंध में मुंबई पुलिस ने बताया कि फारुकी समेत अन्य के खिलाफ हुक्का बार में पकड़े जाने के बाद मामला दर्ज किया गया। हालांकि मुनव्वर समेत सही आरोपियों को पूछताछ के बाद पुलिस ने रिहा कर दिया है। पुलिस की ओर से मिली सूचना के अनुसार उन्होंने मुंबई के बोरा बाजार इलाके में सबलान हुक्का बार पर छापा मारा था और वहां पर उसे अन्य लोगों साथ मुनव्वर भी मिला।

Big Boss 17 winner Munawar Faruqui and 13 others were detained and a case has been registered against them in a hookah bar raid in the Fort area last night. All accused were released after questioning: Mumbai Police