महाराष्ट्र: सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, दो अज्ञात बाइक सवारों ने किया हमला, जांच में जुटी पुलिस

मुंबई: एक्टर सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर रविवार को दो अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं। सुबह के समय हुए इस हमले के फौरन बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी के बाद एक्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

खबरों के मुताबिक, इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि बदमाश बाइक पर आए और कथित तौर पर स्थान से भागने से पहले सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हवा में 4 राउंड गोलियां चलाईं। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और जांच चल रही है।

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Visuals from outside actor Salman Khan's residence in Bandra where two unidentified men opened fire this morning.



Police and forensic team present on the spot. pic.twitter.com/5vMmoXbI22