15 अगस्त को रिलीज होंगी ये 5 धांसू फिल्में, 'स्त्री 2' से लेकर 'खेल खेल में'

Movies Released On Independence Day 2024: 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, इस दिन ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है ऐसे में आप छुट्टी के दिन फिल्में देखकर अपना दिन बना सकते हैं, सिनेमाघरों में 3 बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, इनमें सबसे आगे है, मोस्ट अवेटेड फिल्म स्त्री 2 ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है इसका पहला पार्ट दर्शकों को बेहद पसंद आया था, फिल्म स्त्री 2 की एडवांस बुकिंग चालू है फिल्म में आपको श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की जोड़ी फिर नजर आने वाली है।

दूसरे नंबर पर है जॉन अब्राहम की वेदा फिल्म में जॉन के साथ शार्वरी वाघ, तमन्ना भाटिया और अभिषेक बनर्जी लीड रोल में नजर आने वाले हैं, फिल्म को निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट किया है फिल्म का ट्रेलर और गाना दर्शकों को काफी पसंद आया है, फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 5-7 करोड़ से अपना खाता खोल सकती है, मेकर्स को वीकेंड पर फिल्म से अच्छी कमाई की उम्मीदें हैं।

तीसरे नंबर पर है अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, फिल्म का गाना तो दर्शकों को काफी पसंद आया था, फिलहाल अक्षय काफी समय से कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे में मेकर्स के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वाणी कपूर, तापसी पन्नू एमी विर्क, फरदीन खान, प्रज्ञा जायसवाल और आदित्य सील लीड रोल निभा रहे हैं।

रवि तेजा की फिल्म 'मिस्टर बच्चन' 15 अगस्त को रिलीज होने जा रही है, फिल्म का प्रीमियर रिलीज से एक दिन पहले किया जाएगा, फिल्म में रवि तेजा अमिताभ बच्चन की भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं।

साउथ की मोस्ट अवेटेड फिल्म "थंगालान" फिल्म में चियान विक्रम लीड रोल में हैं और इनके साथ फिल्म में मालविका मोहनन, पार्वती थिरुवोथु, पसुपति, डैनियल कैल्टागिरोन मुख्य किरदार निभाते नजर आने वाले हैं, थंगालान 15 अगस्त को रिलीज होने जा रही है।

