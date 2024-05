शाहरुख खान की तबीयत को लेकर मलाइका अरोड़ा ने जताई चिंता, कहा- "आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते लेकिन..."

By अंजली चौहान | Published: May 24, 2024 11:55 AM

Next

Malaika Arora on SRK Heat Stroke: शाहरुख खान को लू लगने के बाद अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डिस्चार्ज होने के बाद वह गुरुवार रात मुंबई लौट आए।

शाहरुख खान की तबीयत को लेकर मलाइका अरोड़ा ने जताई चिंता, कहा- "आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते लेकिन..."