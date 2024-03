Mahashivratri 2024: शिवरात्रि के मौके पर माधुरी दीक्षित ने 'शिव तांडव' कर लूटा फैन्स का दिल, फैन्स ने बांधे तारीफों के पुल

Mahashivratri 2024: हिंदू धर्म को मनाने वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि भगवान शिव के विवाह का शुभ अवसर है जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त इस दिन भगवान की पूजा-अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार उत्साह और उमंग से भरपूर है जिसे बॉलीवुड सेलेब्स बड़ी भव्यता के साथ मनाते हैं। आज शिवरात्रि के मौके पर सेलेब्स अपने-अपने तरीके से भगवान शिव की अराधना कर रहे हैं।

इस बीच, माधुरी दीक्षित ने महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को याद करते हुए कुछ ऐसा किया जिसने फैन्स का दिल जीत लिया है। एक्ट्रेस ने शिव तांडव की शानगदार प्रस्तुती दी। इस दौरान उन्होंने इंडो-वेस्टर्न लुक लिया। जैकेट के साथ कोर्ड सेट में माधुरी बेहद खूबसूरत लग रही हैं और डांस करते समय उनके चेहरे के हाव-भाव एक दम अलग थे।

माधुरी ने भगवान शिव का डांस कर सभी को खुश कर दिया। उनके द्वारा शेयर किए गए वीडियो पर फैन्स की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। कई फैन्स ने माधुरी को विश किया तो कईयों ने उनके डांस की तारीफ की।

अभिनेत्री होने के साथ-साथ, माधुरी सबसे खूबसूरत नर्तकियों में से एक हैं। 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज करने वाली माधुरी दीक्षित ने अपनी अदाकारी से सालों तक हिट फिल्में दी। वहीं, उनके डांस के दीवाने आज भी है जो उनके परफॉर्मेंस को आज भी नहीं भूले हैं।

इसी तरह आयुष्मान खुराना ने पिछले साल की महा शिवरात्रि उत्सव को याद किया, जब उनके पिता अस्वस्थ थे और फिर भी मंदिर जाते थे।

#Mahashivratri has always been a family affair in our household. Papa, mama @Aparshakti and I used to visit sector-6 Panchkula temple every year. Last year when my father was diagnosed, he had the courage to visit the temple during Shivratri all alone, being an ardent disciple… pic.twitter.com/ac7m7NEDJg