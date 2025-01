महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की चमकी किस्मत, अब इस फिल्म के जरिए एक्टिंग में करेंगी डेब्यू

Maha Kumbh's viral girl Monalisa: इंदौर की युवती मोनालिसा भोसले, जो प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 में माला बेचते हुए देखी गई थी, इंटरनेट सनसनी बन गई, अब सिनेमा की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार है। उन्हें फिल्म निर्माता सनोज मिश्रा की आगामी फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में एक भूमिका की पेशकश की गई है। महाकुंभ मेला 2025 में माला बेचते हुए मोनालिसा ने अपने मासूम आकर्षण और लुभावनी सुंदरता से कई लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया।

उनकी प्रसिद्धि ने निर्देशक सनोज मिश्रा का ध्यान आकर्षित किया, जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों को संबोधित करने वाली फिल्मों पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। मिश्रा, जिन्होंने पहले 'द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल' का निर्देशन किया था, ने मोनालिसा को अपनी अगली परियोजना में एक भूमिका देने का फैसला किया। रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म निर्माता ने मोनालिसा के पिता से फोन पर बात की है और बुधवार को महेश्वर में अनुबंध पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं।

At the #MahaKumbh2025 in #Prayagraj, #MonalisaBhonsle , a garland seller from #Indore, has unexpectedly become the focal point of attention among the spiritual crowd.



Known for her striking features - dusky complexion, amber eyes, distinctive nose, #Monalisa 's well-defined… pic.twitter.com/VwWMyEaLpY