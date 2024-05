सोशल मीडिया पर 'All Eyes On Rafah' कर रहा ट्रेंड, जानें माधुरी दीक्षित पर क्यों भड़क रहे यूजर्स

“All Eyes On Rafah” इस समय सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है। रफाह दक्षिणी गाजा पट्टी का एक शहर है। जहां इजराइल के हमले में 40 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। जिसके बाद कई भारतीय हस्तियों ने सोशल मीडिया पर फिलिस्तीनियों के प्रति समर्थन जताया है और “All Eyes On Rafah” ट्रेंड में शामिल हुए हैं।

ऐसा ही कुछ बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने किया। हालांकि बाद में उन्होंने अपना सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिया। माधुरी दीक्षित द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में आने और फिर अपना समर्थन वापिस लेने पर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

सोशल मीडिया यूजर्स अब पोस्ट कर उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट करने के बाद उसे डिलीट क्यों किया। एक यूजर ने लिखा, “यह सोचकर पोस्ट डिलीट कर दिया कि दूसरे क्या सोचेंगे, सच में बहुत बुरा है। बहुत निराशा हुई। ” जबकि एक अन्य ने लिखा, “लोगों का गुस्सा देखकर आपने पोस्ट डिलीट कर दिया।”

Bollywood Actor Madhuri Dixit on Instagram ❤️🇵🇸



ALL EYES ON RAFAH @MadhuriDixitpic.twitter.com/qWgjjdlZi3