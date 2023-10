Leo Box Office Collection Day 2: 'लियो' ने कमाई के तोड़े रिकॉर्ड, दो दिन में ही 100 करोड़ क्लब में शामिल

Highlights फिल्म लियो 19 अक्टूबर को रिलीज हुई थी, लेकिन दूसरे दिन ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं लियो में संजय दत्त, तृषा कृष्णन के साथ कई अन्य स्टार कलाकारों ने भी अभिनय किया है लियो भारत में ही विश्व भर में भी धमाल मचा रही है

नई दिल्ली: दक्षिण सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'लियो' ने दो दिन में कमाई के नए रिकॉर्ड हासिल कर लिए हैं। इसके साथ फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। वहीं, फिल्म को दर्शक बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म में मुख्य रोल में थलापति विजय हैं। उनकी यह फिल्म पूरी तरह से एक्शन-थ्रिलर फिल्म है।

'लियो' लोकेश कानगराज के निर्देशन में बनी है। फिल्म 19 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। इसमें संजय दत्त, तृषा कृष्णन के साथ कई अन्य स्टार कलाकारों ने भी अभिनय किया है, उनके निभाएं रोल को लेकर दर्शक सराहना कर रहे हैं।

#Leo crosses the $3 Million mark in #NorthAmerica



First #ThalapathyVijay starrer to do so.. 👏