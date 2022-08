Movie Review: तरण आदर्ण ने लाल सिंह चड्ढा को दिए 2 स्टार, फिल्म को बताया 'निराशाजक'

Highlights तरण आदर्श ने लिखा- फिल्म में रोमांचित करने वाली पटकथा का अभाव है कहा- फिल्म में कुछ शानदार क्षण हैं, लेकिन समग्रता में आग की कमी है ट्विटर पर #LaalSinghChaddhaReview ट्रेंड कर रहा है।

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' सिनेमाघरों में गुरुवार को रिलीज हो चुकी है। पहले ही बॉयकॉट का सामना कर रही फिल्म को मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने फिल्म को निराशाजनक बताते हुए केवल टू स्टार की रेटिंग दी है। उन्होंने ने केवल फिल्म की पटकथा को कमजोर बताया है बल्कि फिल्म के दूसरे हिस्से को भी प्रभावहीन माना है।

तरण आदर्श ने इस फिल्म को ‘निराशाजनक’ बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, “आमिर खान की वापसी की गाड़ी लाल सिंह चड्ढा का ईंधन बीच में ही खत्म हो गया। फिल्म में रोमांचित करने वाली पटकथा का अभाव है। दूसरा हिस्सा और भी निराश करता है। कुछ शानदार क्षण हैं, लेकिन समग्रता में आग की कमी है।” सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर #LaalSinghChaddhaReview ट्रेंड कर रहा है।

#OneWordReview...#LaalSinghChaddha: DISAPPOINTS.

Rating: ⭐️⭐️#AamirKhan’s comeback vehicle #LSC runs out of fuel midway… Lacks a captivating screenplay to enthrall you [second half goes downhill]… Has some terrific moments, but lacks fire in totality. #LaalSinghChaddhaReviewpic.twitter.com/rTuYfJT629