केके को बंगाल सरकार ने दी तोपों की सलामी, राजकीय सम्मान के बाद परिजन शव लेकर मुंबई हुए रवाना

Highlights दिवंगत गायक केके को बंगाल सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी ममता बनर्जी सरकार ने बॉलीवुड गायक कृष्णकुमार कुन्नाथ के पार्थिव शरीर को तोपों की सलामी दी ममता बनर्जी ने कहा केके की मधुर आवाज को पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों तक सुना जाएगा

कोलकाता: मौसिकी के अजीम फनकार केके को बंगाल सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम सफर पर रवाना किया। ममता बनर्जी सरकार ने बुधवार को बॉलीवुड गायक कृष्णकुमार कुन्नाथ के बेजान शरीर को गहरे दुख के साथ तोपों की सलामी दी।

इस दौरान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थीं। दिवंगत केके की पत्नी ज्योति को सांत्वना देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केके की मधुर आवाज इस देश की अमूल्य धरोहर है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों तक सुना जाएगा।

West Bengal CM Mamata Banerjee paid her last respects to singer #KK at Rabindra Sadan in Kolkata. pic.twitter.com/IAgCjsQUtL