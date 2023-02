​​शादी के बाद पहली बार साथ नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवानी, देखें नवविवाहित जोड़े का वीडियो

Highlights शादी के बाद पहली बार कियारा और सिद्धार्थ सार्वजनिक रूप से नजर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर कुछ देर के लिए तस्वीरें भी खिंचवाईं।

मुंबई: बॉलीवुड के स्टार कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवानी मंगलवार को शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। उन्होंने 7 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में सात फेरे लिए। शादी होटल में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई। होटल में सुरक्षाकर्मियों का कड़ा पहरा था। शादी के समारोह में अभिनेत्री जूही चावला, अभिनेता शाहिद कपूर, मीरा राजपूत और करण जौहर आदि शामिल हुए।

इससे पहले होटल में बारात निकाली गई। बारात पंजाबी ढोल व संगीत के साथ निकाली गई जिसमें करण जौहर, शाहिद कपूर और वर वधू के परिवार के सदस्यों ने जमकर डांस किया। इसके बाद कियारा और सिद्धार्थ ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। और फेरे लेकर एक-दूसरे का साथ निभाने की कसम खाई। ऐसे में शादी के बाद पहली बार कियारा और सिद्धार्थ सार्वजनिक रूप से नजर आए।

#WATCH | Actors #KiaraAdvani and #SiddharthMalhotra arrive at Jaisalmer airport in Rajasthan after tying the knot here on 7th February pic.twitter.com/WMNi3lZdVJ