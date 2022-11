ऋचा चड्ढा के गलवान ट्वीट पर केके मेनन ने दी प्रतिक्रिया, कहा- कम से कम हम इतना कर सकते हैं कि...

Highlights ऋचा चड्ढा अपने ट्वीट को लेकर विवाद में फंस गई हैं उन्होंने गलवान घाटी को लेकर ट्वीट किया था एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी

मुंबई: गलवान को लेकर ट्वीट करने के बाद अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को लेकर विवाद में फंस गई हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं। यही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के कुछ अभिनेताओं ने भी उनके ट्वीट की आलोचना की। इसी क्रम में अभिनेता अक्षय कुमार के बाद केके मेनन ने ऋचा चड्ढा द्वारा किए गए ट्वीट पर निराशा व्यक्त की।

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "वर्दी में हमारे बहादुर पुरुष और महिलाएं, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं! कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि ऐसी वीरता के प्रति अपने हृदय में प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता दिखाएं!" एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी।

Our brave men& women in uniform,put their life on the line to keep every citizen of our Nation safe &secure! Least we can do is to behold love, respect & gratitude,in our hearts, towards such valour! #JaiHind! वंदे मातरम!!🇮🇳🙏 pic.twitter.com/5mqbYfb8Ue