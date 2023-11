कपिल शर्मा, विवेक अग्निहोत्री ने उड़ान में हुई देरी पर इंडिगो की लगाई क्लास, कहा- "दोबारा नहीं करेंगे यात्रा"

Highlights कपिल शर्मा ने इंडिगो में हुई देरी और सही जानकारी ने शेयर करने पर किया ट्वीट विवेग अग्निहोत्री ने बीते बुधवार को इसी तरह के उठाए थे सवाल इस पर इंडिगो की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है

नई दिल्ली: इंडिगो एयरलाइन में एक बार फिर दिक्कत आ गई है, जिसे लेकर यात्रियों के अलावा खुद हास्य कलााकार कपिल शर्मा और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ' एक्स' पर अपना गुस्सा जाहिर कर इंडिगो से नाराजगी जाहिर की।

सबसे पहला कपिल शर्मा ने ट्वीट कर कहा, पहले तो आपने हमें 50 मिनट तक इंडिगो बस में इंजतार करवाया, फिर हम जब प्लेट में बैठ गए तो आपने कहा कि पायलट अभी नहीं आ सका, क्योंकि वो ट्राफिक में फंसा हुआ है। क्या ये सच है? हमारा मानना था कि फ्लाइट ठीक रात 8 बजे उड़ान भर देगी। लेकिन अभी 9:20 हो गए हैं और अभी तक हम इंतजार ही कर रहे हैं। अभी भी पायलट कॉकपिट नहीं है, आप क्या सोच रहे हैं कि ये 180 यात्री क्या दोबारा इंडिगो फ्लाइट में सफर करेंगे?

Dear @IndiGo6E first you made us wait in the bus for 50 minz, and now your team is saying pilot is stuck in traffic, what ? Really ? we supposed to take off by 8 pm n it’s 9:20, still there is no pilot in cockpit, do you think these 180 passengers will fly in indigo again ? Never… — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) November 29, 2023

फिर, कपिल शर्मा ने रात 9:52 पर ट्वीट कर बताया कि अब इंडिगो की ओर से कहा गया कि अब उन्हें दूसरे प्लेन के जरिए भेजा जाएगा। इसलिए आपको दोबारा से सिक्योरिटी चेक के लिए टर्मिनल में जाना होगा। आखिर में रात 10:41 पर कपिल शर्मा ने ट्वीट कर कहा, इंडिगो ने सिर्फ और सिर्फ हमें झूठ बोला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे यात्री हैं, जो बूढ़ें हैं और व्हीलचेयर पर हैं। लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसपर इंडिगो को शर्म आनी चाहिए।

Now they r de boarding all the passengers n saying we will send you in another aircraft but again we have to go back to terminal for security check 👏👏👏👏👏 #indigo👎 pic.twitter.com/NdqbG0xByt — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) November 29, 2023

People r suffering bcoz of you @IndiGo6E lying lying n lying, there r some old passengers on wheel chairs, not in a very good health condition. Shame on you #indigo 👎 pic.twitter.com/87OZGcUlPU — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) November 29, 2023

बीते बुधवार को विवेक अग्निहोत्री ने भी सोशल मीडिया पर इंडिगो के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। अग्निहोत्री के अनुसार, इंडिगो फ्लाइट की उड़ान दो घंटे बाद शुरु हुई। इसके अलावा विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्वीट कर कहा, "दुनिया भर में उड़ानों में देरी होती है लेकिन यात्रियों के प्रति ऐसी उदासीनता एक अनोखा गुण है।"

उन्होंने कहा, "इंडिगो से क्या देरी जानने का कोई तरीका नहीं है? ये सभी अत्यधिक उन्नत एयर इंडिया सॉफ्टवेयर किस लिए हैं? परेशान और भटके हुए दल के साथ यात्रियों को एसी वाली सुरंग में क्यों बंद कर दिया जाए? शौचालय पूरे फर्श पर टिशू पेपर से गंदे हैं।"

इसके साथ ही विवेक ने कहा, "लोग पानी के लिए चिल्ला रहे हैं। प्रमैं शायद ही कभी इंडिगो से उड़ान भरता हूं और मुझे हमेशा उनका क्रू-फ्लायर इंटरैक्शन दयनीय लगता है। एयरलाइंस और उनके चालक दल अपनी उदासीनता या अहंकार से नाराजगी सुनिश्चित करते हैं। यदि उड़ानों में 30 मिनट से अधिक की देरी होती है, तो क्या एयरलाइंस को हवाई किराए का एक हिस्सा वापस नहीं करना चाहिए?"

Boarded the aircraft at 11.10 AM. It’s 12.40. 1.30 hrs and not a word of information from the captain or crew. Flights get delayed all over the world but such indifference to passengers is a unique quality that @IndiGo6E possesses. Also, isn’t there a way to know the delay? What… — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) November 29, 2023

