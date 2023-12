कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर 6 साल बाद साथ दिखेंगे, नेटफ्लिक्स पर जल्द आ रहा है शो, देखिए प्रोमो

Highlights कपिल शर्मा ने अपने शो का एक धमाकेदार प्रोमो जारी किया है वीडियो में सुनील ग्रोवर कहते हैं कि मुझे तो आप जानते ही हैं कपिल शर्मा कहते हैं कि अगर आप भी आ रहे हैं तो साथ चलते हैं

Kapil Sharma and Sunil Grover reunite: लंबे समय बाद कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आने वाली है। कपिल शर्मा ने खुद इस बात का खुलासा किया है। कपिल शर्मा और नेटफ्लिक्स ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें में कपिल शर्मा की पूरी टीम साथ नजर आ रही है। इसमें सुनील ग्रोवर भी नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच करीब 6 साल तक झगड़ा चला था और सुपरहिट जोड़ी होने के बाद भी दोनों ने लंबे समय तक एक साथ नहीं किया।

कपिल शर्मा ने अपने शो का एक धमाकेदार प्रोमो जारी किया है। प्रोमो में, कपिल अपना परिचय देते हैं और सुनील फ्रेम साझा करते हैं। कपिल कहते हैं, दोस्तों, मैं कपिल शर्मा हूं और मैं जल्द ही एक शो लेकर आ रहा हूं। इसी वीडियो में सुनील ग्रोवर कहते हैं कि मुझे तो आप जानते ही हैं। कपिल शर्मा कहते हैं कि मैं आ रहा हूं नेटफ्लिक्स पे, इसे दोहराते हुए सुनील भी कहते हैं कि मैं आ रहा हूं नेटफ्लिक्स पर।

