'किसी ने मुझे अत्यधिक मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक दर्द दिया', कंगना रनौत ने बताई अपने जीवन की सबसे अहम घटना

Highlights कंगना रनौत ने अपने प्रशंसकों के सवालों के जवाब दिए ट्विटर पर ‘आस्क कंगना’ सेशन में दिए मजेदार जवाब कहा- बॉलीवुड में मुझे ‘घमंडी और असभ्य’ कहते हैं

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर अपने फैंस से बात करना और उनके सवालों के जवाब देना बॉलीवुड स्टॉर्स के लिए अब आम बात हो गई है। इसी कड़ी में फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत ने आज अपने प्रशंसकों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान कंगना ने कुछ गंभीर तो कुछ मजेदार कमेंट किए।

‘आस्क कंगना’ सेशन में एक फैन ने कंगना से अभिनेता कार्तिक आर्यन के बारे में पूछा। जवाब में कंगना ने कहा, “कार्तिक एक स्व-निर्मित कलाकर हैं और अपने रास्ते पर चलते हैं। वह किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं, वह शांत हैं।”

कंगना इस समय दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री में भी सक्रिय हैं। एक सवाल के जवाब में कंगना ने कहा, "तमिल फिल्म इंडस्ट्री मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उन्होंने मुझे स्वीकार किया है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं पेशेवर हूं, शांत हूं और अपने काम से काम रखती हूं। कभी किसी से बात नहीं करती। तमिल इंडस्ट्री ने मेरा स्वागत किया जबकि बॉलीवुडिया ‘घमंडी और असभ्य’ कहते हैं ।"

कंगना के एक फैन ने उनसे प्यार और सच्चाई के बीच एक को चुनने को कहा, कंगना ने जवाब दिया, "सच्चाई …आप प्यार को नहीं चुनते हैं, प्यार आपको चुनता है। प्यार धूप की तरह है, यह आप पर कृपा की तरह गिरता है, आप इसे मांगते नहीं हैं।"

कंगना रनौत फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन से अपने पुराने संबंध के लिए भी चर्चा में रह चुकी हैं। एक फैन ने उनसे ऋतिक रोशन और दसजीत दोसांझ में से बेहतर अभिनेता चुनने को कहा। इस पर कंगना ने जवाब दिया, "एक एक्शन करता है एक गाने गाता है, एक्टिंग तो दोनों में से किसी को करते हुए नहीं देखा।"

फिल्म इंडस्ट्री में अपने अब तक के सफर और अपने साहसी बयानों के पीछे का कारण बताते हुए कंगना ने कहा, “जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने घर छोड़ दिया था, तब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने मुझे अत्यधिक मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक दर्द दिया। इस दर्द से मुझमें कुछ टूट गया और मैं मजबूत हो गई।”

