'द न्यूयार्कर' ने राजामौली के लिए लिखा 'विवादित', भड़की कंगना ने कहा- तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई

Highlights राजामौली के समर्थन में कंगना ने किया ट्वीट कहा- उनकी गलती है कि वह देश से प्यार करते हैं कहा- उनकी गलती है कि वह क्षेत्रीय सिनेमा को दुनिया में ले गए

नई दिल्ली: अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर से चर्चा में हैं। कंगना इस बार प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली के समर्थन में किए गए ट्वीट के कारण चर्चा में हैं। अपने ट्वीट में कंगना ने कहा है कि वह राजामौली के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगी।

दरअसल प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली ने द न्यूयार्कर को दिए एक इंटरव्यू में अपने जीवन से जुड़ी कई बाते कही थी। राजामौली ने कहा था कि एक वक्त था जब वह काफी धार्मिक थे, लेकिन अभी भी वह नास्तिक नहीं बने हैं। इस इंटरव्यू में राजामौली से कई राजनीतिक सवाल भी पूछे गए थे और आरआरआर फिल्म के निर्देशक के राजनीतिक रुझान पर भी सवाल उठाए गए थे। जब यह साक्षात्कार पब्लिश हुआ तो द न्यूयार्कर ने टाइटल में 'भारत के कॉन्ट्रोवर्शियल ग्लोबल ब्लॉकबस्टर आरआरआर के पीछे का व्यक्ति' लिखा।

कंगना राजामौली को विवादित कहे जाने से भड़क उठी। उन्होंने ट्वीट किया, "दुनिया ने किस बात के लिए उनपर कॉन्ट्रोवर्सी की मुहर लगाई है? उन्होंने क्या विवाद किया है? इसलिए कि उन्होंने हमारी खोई हुई सभ्यता को फिर से जीवित करने के लिए बाहुबली नाम की फिल्म बनाई, या इसलिए कि उन्होंने राष्ट्रवादी आरआरआर बनाई? या उन्होंने अंतरराष्ट्रीय रेड कार्पेट पर धोती पहनी इसलिए? उन्होंने क्या विवाद किया? प्लीज मुझे बताओ।"

World has stamped controversial on him for what? What controversy he did? He made a film called Bahubali to glorify our lost civilisation, or he made nationalistic RRR? Or he wore dhoti to international red carpets? What controversy he did ? Please tell me https://t.co/T06aZk3GuW