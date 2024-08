Emergency Movie: कंगना रनौत की 'इमरजेंसी' संकट में! पंजाब के बाद अब इस राज्य में बैन करने का प्लान, एक्ट्रेस को लगा बड़ा झटका

Emergency Movie: बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'इमरजेंसी' को लेकर चर्चा में हैं। रिलीज से पहले ही कंगना की इमरजेंसी का विरोध शुरू हो गया है जिसने एक्ट्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। सिख समुदाय द्वारा पंजाब में विरोध के बाद तेलंगाना में फिल्म को बैन करने की योजना बनाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 29 अगस्त 2024 को सरकारी सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर ने खुलासा किया कि राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सिख समुदाय के नेताओं को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी।

यह तब हुआ जब पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी तेजदीप कौर मेनन के नेतृत्व में तेलंगाना सिख सोसाइटी के 18 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में शब्बीर से मुलाकात की और उनसे इमरजेंसी पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया।

प्रतिनिधिमंडल ने एक रिपोर्ट भी पेश की और फिल्म में सिख समुदाय के चित्रण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने दावा किया कि फिल्म में सिखों को आतंकवादी और राष्ट्रविरोधी के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने इसे “आपत्तिजनक” कहा और आरोप लगाया कि इमरजेंसी की रिलीज से समुदाय की छवि खराब हो सकती है।

