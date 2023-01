किंग खान पर भड़कीं कंगना रनौत; फिल्म 'पठान' के नाम पर जताई नाराजगी, बोली- "गूंजेगा तो सिर्फ जय श्री राम"

Highlights बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने फिल्म 'पठान' के नाम को लेकर जताई आपत्ति। कंगना ने ट्वीट कर कहा-'पठान' सिर्फ फिल्म है गूंजेगा सिर्फ 'जय श्री राम' बता दें कि कंगना रनौत जल्द अपनी फिल्म इमरजेंसी में नजर आने वाली है।

मुंबई: बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत अक्सर अपनी तीखी बयानबाजी के कारण सुर्खियों में बनी रहती है। इस बार क्वीन कंगना ने किंग खान की नई फिल्म 'पठान' को लेकर ऐसा बयान दिया जो शाहरुख के फैन्स को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। दरअसल, अभिनेत्री ने फिल्म पठान की कड़ी आलोचना की है और इसके नाम को लेकर भी आपत्ति जताई है।

हाल ही में कंगना ने ट्विटर पर वापसी की है। ट्विटर पर वापसी के साथ ही कंगना ने अपने ट्वीट से तहलका मचा रखा है। अभिनेत्री ने शुक्रवार को ट्वीट कर पठान को लेकर लिखा, "जो लोग फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं उन्हें बता दूं कि ये 'पठान' नाम से सिर्फ एक फिल्म है...यहां सिर्फ गूंजेगा तो जय श्री राम...", अपने इस ट्वीट का अंत उन्होंने जय श्री राम के नारे से किया। इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने अन्य और भी ट्वीट किए हैं।

Lekin all those who are having high hopes please note… Pathan sirf ek film ho sakti hai … goonjega toh yahan sirf Jai Shri Ram …🚩

Jai Shri Ram