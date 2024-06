Kangana Ranaut Attack: कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF कांस्टेबल ने जड़ा थप्पड़, वीडियो आया सामने

Kangana Ranaut Attack: कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला सीआईएसएफ कांस्टेबल ने अचानक से थप्पड़ जड़ दिया है। इसके पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि किसान विरोधी टिप्पणी के लिए कंगना रनौत के साथ ऐसा हुआ है। हालांकि अभी ये सिर्फ सूत्रों के द्वारा ये खबर सामने आ रही है।

हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 में कंगना रनौत ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की है। उन्होंने मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को अच्छे मतों से हरा दिया है। वो अब 18वीं लोकसभा की सदस्य भी हैं।

कंगना ने अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उन्हें पीएम मोदी की बदौलत ही इस सीट पर जीत नसीब हुई है। अब कंगना रनौत ने फिर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसकी हर तरफ चर्चा है। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वाली ग्रुप फोटो शेयर की है, जिसके साथ उन्होंने जो कैप्शन लिखा है वह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है।

Kangana Ranaut slapped by CISF constable Kulwinder Kaur at Chandigarh airport for calling protesting farmers Khalistanis. pic.twitter.com/IGfXz2l4os

#Breaking: Kangana Ranaut got slapped by a lady CISF constable at the Chandigarh airport for her Anti-farmer remarks. pic.twitter.com/jgSsDgeU5x