Jogira Sara Ra Ra Teaser Out: नवाजुद्दीन के साथ रोमांस करती दिखेंगी नेहा शर्मा, फिल्म 'जोगीरा सारा रा रा' का धमाकेदार टीजर आउट

Highlights नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नेहा शर्मा की नई फिल्म का टीजर हुआ रिलीज फिल्म के टीजर में जुगाड़ू के रूप में नजर आए नवाजुद्दीन फिल्म की रिलीज डेट भी टीजर के साथ सामने आ गई है

Jogira Sara Ra Ra Teaser Out: काफी लंबे समय से फिल्मों से दूर और पारिवारिक जीवन को लेकर चर्चा में चल रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी आखिरकार अपनी नई फिल्म के साथ एक बार फिर दर्शकों के बीच आ चुके हैं।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नेहा शर्मा की नई फिल्म जोगीरा सारा रा रा का आज टीजर आउट हो गया है। ये फिल्म कॉमेडी और रोमांस से भरपूर है। फिल्म के टीजर की शुरुआत नवाजुद्दीन सिदीकी के साथ होती है।

फिल्म में नवाज एक कमाल के जुगाड़ू के रोल में हैं जिसका नाम जोगी प्रताप है। इसके बाद नेहा शर्मा दुल्हन के रूप में अपनी बारात के साथ घोड़े पर बैठी नजर आ रही हैं।

NAWAZUDDIN SIDDIQUI: ‘JOGIRA SARA RA RA’ TEASER IS HERE... #NawazuddinSiddiqui and #NehaSharma star in #JogiraSaraRaRa, a rom-com with a twist… Directed by #KushanNandy… In *cinemas* 12 May 2023.#JogiraSaraRaRaTeaser: pic.twitter.com/L0bodhWOC3