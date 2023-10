Jacqueliene Fernadez Kedarnath Temple: केदारनाथ की शरण में जैकलीन फर्नांडिस, फैंस ने दिए ऐसे रिएक्शन

Highlights केदारनाथ धाम पहुंची जैकलीन फर्नांडीस दोस्तों के साथ बर्फबारी का उठाया लुत्फ सोनू के साथ इस फिल्म में आएंगी नजर

Jacqueliene Fernadez Kedarnath Temple: हिन्दी फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों पर भक्ति का रंग चढ़ने लगा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बॉलीवुड की अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस देवो के देव महादेव की नगरी में पहुंची हैं। जैकलीन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो शेयर कर जानकारी दी है कि उन्होंने केदारनाथ धाम का दर्शन किया।

दर्शन करने के बाद जैकलीन काफी खुश दिखाई दे रही हैं। उन्होंने माथे पर चंदन लगाया हुआ है और काफी सुंदर लग रही हैं। जैकलीन के फैंस उनकी फोटो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं।

यहां बताते चले कि श्रीलंका मूल की इस अभिनेत्री ने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्म की हैं। बॉलीवुड के टॉप मोस्ट एक्टरों के साथ जैकलीन ने फिल्म की है। हालांकि वह महाठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप के चलते विवादों में भी बनी हुई हैं। यहां बताते चले कि जैकलीन और सोनु सूद फिल्म फतेह में साथ दिखाई देंगे। जैकलीन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म के संबंध में बताया कि उन्होंने फिल्म फतेह की दिल्ली शेड्यूल शूटिंग पूरी कर ली है।

Delhi schedule wrap for #Fateh thank you @SonuSood for always inspiring us and pushing us to do our best ❤️ pic.twitter.com/nDeQl2zDwG