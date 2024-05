IPL 2024: अनन्या पांडे ने आंद्रे रसेल के साथ किया डांस, IPL की ट्रॉफी जीत केकेआर खिलाड़ियों ने ऐसे मनाया जश्न; देखें

IPL 2024: शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने आईपीएल 2024 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। टीम इस जीत का जश्न मना रही है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस जश्न में न सिर्फ केकेआर की टीम बल्कि अभिनेत्री अनन्या पांडे का जलवा भी देखने को मिला। दरअसल, आंद्रे रसेल के साथ एक्ट्रेस अनन्या पांडे का डांस तेजी से वायरल हो रहा है। पार्टी में रसेल और पांडे दोनों केकेआर के सह-मालिक शाहरुख खान अभिनीत फिल्म डंकी के गाने लुट पुट गया पर थिरक रहे थे। रसेल के टीम साथी रमनदीप सिंह और केकेआर के मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित भी इसी गाने पर थिरकते नजर आए।

बॉलीवुड अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या एक दशक से केकेआर के मैचों में आ रही हैं। वह शाहरुख की बेटी सुहाना खान की सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं। दरअसल, अनन्या और सुहाना दोनों ने आईपीएल 2024 में केकेआर के लगभग हर मैच में हिस्सा लिया और क्रिकेट के अलावा स्टेडियम के प्रमुख आकर्षणों में से एक थीं।

वीडियो में देखा जा सकता है कि अनन्या कैसे पार्टी में मस्ती कर रही हैं और वह रसेल को डांस स्टेप करने के लिए इशारे कर रही हैं।

