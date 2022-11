IFFI के ज्यूरी हेड नदव लापिड ने 'द कश्मीर फाइल्स' को बताया अश्लील और दुष्प्रचार, इजराइली राजनयिक ने जताई असहमति, भड़के फिल्ममेकर

Highlights 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद द कश्मीर फाइल्स पर बहुत विवाद हुआ। द कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और पल्लवी जोशी शामिल हैं। गोवा के फिल्म फेस्टिवल में जूरी प्रमुख लैपिड ने कहा कि प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में फिल्म की स्क्रीनिंग देखकर वह परेशान और स्तब्ध हैं।

मुंबई में इजराइल के महावाणिज्यदूत कोब्बी शोशानी ने सोमवार को अपने साथी देशवासी और फिल्म निर्माता नदव लापिड से असहमति व्यक्त की, जिन्होंने 'द कश्मीर फाइल्स' को एक " दुष्प्रचार" और "अश्लील" फिल्म बताया। भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के समापन समारोह में अपने भाषण में जूरी प्रमुख लैपिड ने कहा कि प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में फिल्म की स्क्रीनिंग देखकर वह परेशान और स्तब्ध हैं।

उन्होंने कहा, "हम सभी 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म से परेशान और हैरान थे। यह हमें एक दुष्प्रचार और अश्लील फिल्म की तरह लगा जो इतने प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के एक कलात्मक और प्रतिस्पर्धी वर्ग के लिए अनुपयुक्त थी।" लैपिड ने कहा, "मैं खुले तौर पर इस भावना को आपके साथ साझा करने में सहज महसूस करता हूं क्योंकि फिल्म महोत्सव की भावना वास्तव में आलोचनात्मक चर्चा को स्वीकार कर सकती है जो कला और जीवन के लिए आवश्यक है।"

गौरतलब है कि 'द कश्मीर फाइल्स' आईएफएफआई में भारतीय पैनोरमा खंड का हिस्सा था और 22 नवंबर को प्रदर्शित किया गया था। लैपिड की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, शोशानी ने कहा कि उन्होंने फिल्म देखी थी और लैपिड की तुलना में उनकी अलग राय है। इजरायली राजनयिक ने एक ट्वीट में कहा, ''मैंने कश्मीर फाइल देखी और कलाकारों से मुलाकात की। मेरी नदव लापिड से अलग राय है। उनके भाषण के बाद, मैंने नादव को अपनी राय बताई।''

लापिड के बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फिल्ममेकर अशोक पंडित ने इस पर नाराजगी जाहिर की। अशोक पंडित ने ट्वीट कर लिखा- 'इसराइली फिल्ममेकर नाविद लापिड ने 'द कश्मीर फाइल्स फिल्म' को अश्लील कह कर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का मजाक बनाया है। उन्होंने बीजेपी सरकार की नाक के नीचे 7 लाख कश्मीरी पंडितों का अपमान किया है। यह भारतीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की विश्वसनीयता के लिए बड़ा झटका है, शर्म है।'

