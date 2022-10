हॉलीवुड डायरेक्टर डेनियल क्वान ने की RRR की तारीफ, कहा- कोई भारतीय एक्शन फिल्म देखकर लगता है कि...

Highlights हॉलीवुड डायरेक्टर डेनियल क्वान ने एसएस राजामौली की आरआरआर की जमकर तारीफ की उन्होंने कहा कि जब भी मैं कोई भारतीय एक्शन फिल्म देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं गलत देश में काम कर रहा हूं लगभग 300 करोड़ रुपये के बजट पर बनी आरआरआर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनकर उभरी है

नई दिल्ली: एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन्स (Everything Everywhere All at Once) के निर्देशक डेनियल क्वान (Daniel Kwan) एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर (RRR) की तारीफ करते नजर आए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "काम और यात्रा के एक व्यस्त वर्ष के बाद मैंने आखिरकार अपनी सूची से कुछ चीजों की जांच की।"

क्वान ने लिखा, "टैक्स पूरा करने के बाद मैंने आरआरआर देखी। दर्शक फिल्म को लेकर मजाक नहीं कर रहे थे। जब भी मैं कोई भारतीय एक्शन फिल्म देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं गलत देश में काम कर रहा हूं। वास्तव में मुझे यह झटका लगा, जबकि स्टेट्स में हम जो बहुत सारी ब्लॉकबस्टर बना रहे हैं, उनमें आत्म-जागरूक, चुटीले चरित्र हैं जो आत्म-गंभीर फिल्म निर्माण में फंस गए हैं, आरआरआर पूरी ईमानदारी से बनाई गई।"

What really struck me is, while a lot of the blockbusters we’re making in the states tend to have self aware, cheeky characters trapped in self-serious filmmaking, RRR was all heart-on-its-sleeve sincerity wrapped up in the most ridiculous over the top execution. So much to love.