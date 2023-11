तेलुगू सिनेमा के हिसाब से चलेगा हॉलीवुड, बॉलीवुड, 'एनिमल' के प्रमोशन पर रणबीर कपूर से बोले तेलंगाना मंत्री

Highlights बेंगलुरु में ट्राफिक जाम, मुंबई पुराना हैदराबाद मात्र एक ऑप्शन- मंत्री मल्ला रेड्डी मंत्री मल्ला रेड्डी ने रणबीर कपूर से ये बात कही फिल्म 'एनिमल' के प्रमोशन के अवसर पर पूरी कास्ट हैदराबाद पहुंची हुई है

नई दिल्ली: फिल्म 'एनिमल' के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूरतेलंगाना की राजधानी हैदराबाद पहुंचे हुए थे। उनके साथ इस दौरान बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर भी इस इवेंट में मौजूद थे। तभी शो में एंकरिंग की भूमिका में तेलंगाना सरकार के मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा रणबीर कपूर जी सुनिए, अगले 5 सालों के अंदर, हॉलीवुड, बॉलीवुड भी तेलुगू लोगों के अनुसार ही चलेगा। इस कारण आपको भी अगले 1 साल में हैदराबाद में आना पड़ेगा।

उन्होंने आगे कहा कि मुंबई अब पुराना हो चुका है, बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम है, इस कारण अब भारत में सिर्फ सिनेमा जगत में हैदराबाद शहर राज करता है। एस. एस. राजमौली, दिल राजू स्मार्ट लोग.. अब संदीप बन गए हैं.. हैदराबाद टॉप मोस्ट है, तेलुगू लोग स्मार्ट है, हमारी अदाकारा रश्मिका मंदाना भी इतनी स्मार्ट है। इस कारण फिल्म 'पुष्पा' ने सनसनी मचाई, यहां अश्वमेध यागम आयोजित किया गया, मल्ला रेड्डी यूनिवर्सिटी में ये प्रमोशन का आयोजन किया गया, आपका फिल्म एनिमल 500 करोड़ का कारोबार करेगी।

