Zubeen Garg Death: सिंगापुर से दिल्ली लाया जाएगा जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर, फिर गुवाहाटी ले जाएंगे सीएम हिमंत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 20, 2025 15:03 IST2025-09-20T15:03:17+5:302025-09-20T15:03:19+5:30
Zubeen Garg Death: गुवाहाटी पहुंचने के बाद गर्ग के पार्थिव शरीर को सबसे पहले उनके काहिलीपाड़ा स्थित आवास पर ले जाया जाएगा, जहां उनके परिवार के सदस्य पार्थिव शरीर के साथ कुछ पल बिताएंगे तथा वहां किसी भी आम जनता को जाने की अनुमति नहीं होगी।
Zubeen Garg Death: असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि वह दिल्ली में गायक जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर प्राप्त करेंगे और फिर गुवाहाटी लेकर आएंगे। शर्मा ने कहा कि गायक का पार्थिव शरीर एक विशेष विमान से गुवाहाटी लाया जाएगा। विमान के रविवार सुबह असम पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह शनिवार को पार्थिव शरीर लेने दिल्ली जाएंगे।
Sharing an update:— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 20, 2025
I will be going to Delhi later today to receive our beloved Zubeen’s mortal remains from Singapore. From there we will immediately bring him back to Guwahati , hopefully by 6 am. pic.twitter.com/16Puubfd0T
उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “मैं सिंगापुर से प्रिय जुबिन का पार्थिव शरीर लाए जाने के बाद उसे लेने आज दिल्ली जाऊंगा। उम्मीद है कि हम सुबह छह बजे तक वहां से शव को गुवाहाटी लाएंगे।”
इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि गर्ग का पार्थिव शरीर शनिवार रात दिल्ली लाया जाएगा और रविवार सुबह गुवाहाटी लाया जाएगा। गर्ग का शुक्रवार को सिंगापुर में “बिना जीवनरक्षक जैकेट के समुद्र में तैरते समय” निधन हो गया था।