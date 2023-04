हेमामालिनी ने ट्वीट में बिहू को बता दिया बिहार का त्योहार, ट्रोल होने के बाद मांगी माफी

मुंबई: बिहू असम में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। असम में ‘बोहाग बिहू’ नव वर्ष के आगमन का प्रतीक है। फसल पककर तैयार होने के जश्न से जुड़ा ये त्योहार असम में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि, हेमा मालिनी ने बधाई देने के लिए किए ट्वीट में इसे गलती से इसे बिहार का त्योहार बता दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शुरू हो गई और यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे। इसके बाद हेमामालिनी ने एक नए ट्वीट करते हुए अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी।

हेमामालिनी ने बधाई के लिए लिखे ट्वीट में कहा था, 'यह फसल कटाई का मौसम है। पुथांडु (नया साल), बैसाखी (पंजाब), बिहू (बिहार) और पोइला बोइशाख या नबा बरशा (बंगाल) आज मनाए जाने वाले कुछ त्योहार हैं। आप सभी के लिए त्योहार का महीना शानदार हो।'

इस ट्वीट पर ट्रोल होने के बाद हेमा मालिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक और ट्वीट कर माफी मांग ली। उन्होंने ट्वीट किया, 'मैंने गलती से बिहू के बारे में कहा है कि यह बिहार में मनाया जाने वाला त्योहार है। मुझे खेद है! इसे असम का त्योहार बिहू पढ़ा जाना चाहिए।'

By mistake🙏I have put Bihu is a festival celebrated in Bihar. I am sorry! That should read Bihu, festival of Assam🙏 pic.twitter.com/WTjxEwkmPe