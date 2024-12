Happy Birthday Rajinikanth! 74 के हुए सुपरस्टार रजनीकांत, बर्थडे पर थलाइवा फैंस इस तरह कर रहे हैं तैयारी

Happy Birthday Thalaiva: सुपरस्टार रजनीकांत आज 12 दिसंबर को अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। शिवाजी राव गायकवाड़ के नाम से जन्मे रजनीकांत भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। अपनी अनूठी शैली के लिए जाने जाने वाले रजनीकांत के देशभर में, खासकर दक्षिण में, एक समर्पित प्रशंसक वर्ग है, जहाँ उनके बहुत से प्रशंसक हैं। मदुरै में उन्हें समर्पित एक मंदिर भी है। रजनीकांत का जन्मदिन उनके प्रशंसकों के लिए कोई साधारण अवसर नहीं है। उनके घर के बाहर इकट्ठा होने से लेकर भव्य केक काटने तक, आइए एक नज़र डालते हैं कि प्रशंसक रजनीकांत के इस खास दिन को कैसे मनाते हैं।

हर साल, उनके चेन्नई स्थित घर के बाहर जन्मदिन की बधाई देने के लिए प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ता है। वे अभिनेता की तस्वीर वाले पोस्टर और तख्तियाँ लेकर आते हैं। पिछले साल, जश्न की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें प्रशंसक उन्हें बधाई देने के लिए उनके घर के बाहर इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे थे। रिपोर्टों से पता चला है कि जश्न आधी रात के बाद ही शुरू हो गया है।

रजनीकांत के प्रशंसक सुनिश्चित करते हैं कि उनका जन्मदिन अनोखे केक के साथ मनाया जाए। पिछले साल, इस अवसर को चिह्नित करने के लिए, मदुरै में प्रशंसकों ने शिवाजी: द बॉस स्टार के सम्मान में 15 फीट लंबा, 73 किलो का केक काटा।

प्रशंसक #HBDSuperstarRajinikanth और #Thalaivar जैसे लोकप्रिय हैशटैग का उपयोग करके जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ अपने सोशल मीडिया फ़ीड को भर देते हैं। उद्योग जगत के दिग्गज भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी शुभकामनाएँ साझा करते हुए इसमें शामिल होते हैं। पिछले साल, शाहरुख खान और कमल हासन जैसे अभिनेताओं ने सुपरस्टार को अपनी शुभकामनाएँ भेजी थीं।

रजनीकांत के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए शाहरुख खान ने लिखा, "सबसे कूल, सबसे शानदार, सबसे विनम्र सितारे को हमेशा के लिए। आपसे प्यार करता हूँ, सर। आपको सबसे स्वस्थ और खुशहाल जन्मदिन की शुभकामनाएँ।"

पिछले साल, अभिनेता के प्रशंसकों ने मदुरै में रजनीकांत मंदिर में उनके जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए प्रार्थना की थी। उनके सबसे समर्पित प्रशंसकों में से एक, कार्तिक ने अपने घर के एक हिस्से को मंदिर में बदल दिया, जिसमें अभिनेता की 250 ग्राम की मूर्ति लगाई गई।

#WATCH | Tamil Nadu: A fan of actor Rajinikanth built a temple for him and installed a 250 kg idol of Rajinikanth, in Madurai (01/11) pic.twitter.com/pwAahbFdgx