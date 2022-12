ऋषभ पंत के ड्रीम 11 एड की हंसल मेहता ने की आलोचना, कहा- ये एक अपमानजनक कमर्शियल है, इसे हटाएं

Highlights फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 के एक नए लॉन्च किए गए कमर्शियल पर फिल्ममेकर हंसल मेहता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस एड में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं। यूजर्स इस विज्ञापन पर अपनी मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।

नई दिल्ली: फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 के एक नए लॉन्च किए गए कमर्शियल पर फिल्ममेकर हंसल मेहता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस एड में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत नजर आ रहे हैं। यह विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है क्योंकि इसमें संगीत कलाकारों को दिखाया गया है। यूजर्स इस पर अपनी मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।

फिलहाल इस एड ने हंसल मेहता का ध्यान खींच लिया है। ऐसे में उन्होंने ट्विटर पर इसकी कड़ी निंदा की। इतना ही नहीं, मेहता ने ड्रीम 11 को इसे तुरंत हटाने के लिए भी कहा क्योंकि उनके अनुसार ये 'कला का उपहास' है। इस नए एड में ऋषभ पंत को कुर्ता पायजामा पहने और कंधों पर शॉल लपेटे देखा गया। उन्होंने विग पहनी हुई है। एक परफॉर्मर के वेश में ऋषभ हाथ जोड़कर मंच पर दाखिल हुए।

उनके चारों ओर संगीतकारों का एक समूह बैठा था। ऋषभ के सामने तीन माइक रखे गए थे और वह नीचे बैठने के बजाय विकेट के पीछे विकेटकीपर की तरह झुक गए। जैसे ही संगीत बजने लगा उन्होंने अपने हाथों से इशारे किए और फिर वह एक तरफ उछले जैसे कि उन्हें गेंद पकड़नी है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और कई लोग कलाकारों का 'मजाक' बनाने के लिए इसकी आलोचना कर रहे हैं।

This is a disgusting and disrespectful commercial. Pimp yourself but not at the cost of ridiculing art and it’s rich traditions. I demand that @Dream11 pulls this down. pic.twitter.com/a9KIs23heL