गदर 2 ने पार किया 400 करोड़ का आंकड़ा, 500 करोड़ क्लब में शामिल पठान और बाहुबली 2 को चुनौती दे सकती है फिल्म

Highlights सनी देओल की गदर 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। ट्रेड एनालिस्ट ने भविष्यवाणी की है कि गदर 2 निश्चित रूप से पठान और बाहुबली 2 के घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को चुनौती देगी। गदर 2 के वर्तमान प्रक्षेपवक्र को देखते हुए इस सप्ताह के अंत तक इसके 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की संभावना है।

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की गदर 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। सनी देओल की गदर 2 शाहरुख खान की पठान और एसएस राजामौली की बाहुबली 2: द कन्क्लूजन से पीछे है जो 500 करोड़ क्लब का हिस्सा हैं। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 के दिन-वार मील के पत्थर को ट्वीट किया।

फिल्म ने केवल 3 दिनों में 100 करोड़ रुपये, अगले दो दिनों में 200 करोड़ रुपये, 8 दिनों में 300 करोड़ रुपये और हाल ही में, 12 दिनों में 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया, यानी दो सप्ताह से भी कम समय में।

ट्रेड एनालिस्ट ने भविष्यवाणी की है कि गदर 2 निश्चित रूप से पठान और बाहुबली 2 के घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को चुनौती देगी। बॉलीवुड हंगामा पर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, जहां पठान 543.05 करोड़ रुपये के साथ सबसे अधिक घरेलू कमाई करने वाली फिल्म है, वहीं बाहुबली 2: द कन्क्लूजन का जीवनकाल घरेलू संग्रह 510.99 रुपये है।

