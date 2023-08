Gadar 2 Box Office Day 5: सनी देओल की फिल्म ने रचा इतिहास, स्वतंत्रता दिवस पर कमाए 55.40 करोड़ रुपये

Highlights सनी देओल और अमीषा पटेल अभिनीत गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। गदर 2 ने 15 अगस्त को 55.40 करोड़ रुपये की शुद्ध कमाई की। देशभर में गदर 2 के दोपहर और शाम के शो 100 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी पर चल रहे हैं।

नई दिल्ली: सनी देओल और अमीषा पटेल अभिनीत गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। गदर 2 ने 15 अगस्त को 55.40 करोड़ रुपये की शुद्ध कमाई की, जिससे यह किसी भी भारतीय फिल्म के लिए स्वतंत्रता दिवस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सबसे अधिक है। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित गदर 11 अगस्त को अक्षय कुमार अभिनीत ओएमजी 2 के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई।

देशभर में गदर 2 के दोपहर और शाम के शो 100 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी पर चल रहे हैं। फिल्म ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में सोमवार को सबसे अच्छा कलेक्शन किया। 134 करोड़ रुपये के प्रभावशाली शुरुआती सप्ताहांत के बाद गदर 2 ने भारत में अपनी रिलीज के चौथे दिन 39 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। गदर 2 ने रजनीकांत स्टारर जेलर को भी हरा दिया, जिसने सोमवार को भारत में 28 करोड़ रुपये की कमाई की।

CREATES HISTORY ON INDEPENDENCE DAY… Highest-ever biz on *15 August*… Yes, #Gadar2 hits the ball out of the stadium on #IndependenceDay… Fri 40.10 cr, Sat 43.08 cr, Sun 51.70 cr, Mon 38.70 cr, Tue 55.40 cr. Total: ₹ 228.98 cr. #India biz… BLOCKBUSTER RUN continues.