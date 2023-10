'फ्रेंड्स' फेम मैथ्यू पेरी को याद करते हुए ब्रिटिश सिंगर एडेल ने बीच में रोका शो, बोलीं- "समय के बेहतर हास्य कलाकार और प्रशंसनीय व्यक्ति थे"

Highlights मैथ्यू पेरी का निधन रविवार को घर में ही विकट परिस्थितियों में हो गया उन्हें याद करते हुए ब्रिटिश सिंगर एडेल ने शो बीच में रोका साथ ही एडेल ने भावभीनि श्रद्धांजलि दी

नई दिल्ली: अभिनेता मैथ्यू पेरी का निधन 29 अक्टूबर को हो गया है। उनकी खबर को पाकर ब्रिटिश सिंगर एडेल ने दिवंगत अभिनेता मैथ्यू पेरी को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने लॉस वेगास शो के दौरान 'फ्रेंड्स' फेम चैंडलर बिंग को याद किया। मैथ्यू, जो 54 साल की उम्र में अपने लॉस एंजिल्स घर के हॉट टब में मृत अवस्था मिले।

कैसर पैलेस के कोलोसियम ऑडिटोरियम में जहां एडेल का चल रहा वेगास रेजीडेंसी दर्शकों को भा रहा था, वहां खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि एडेल ने टीवी सीरीज "फ्रेंड्स" में पेरी के चैंडलर बिंग अभिनेता को याद किया।

मोर्टिसिया एडम्स के रूप में गीत के बीच प्रदर्शन को रोक दिया और अपने गीत "व्हेन वी वेयर यंग" को अपने सेट में आधे से ज्यादा पेश होने के दौरान ही मैथ्यू को मार्मिक श्रद्धांजलि दी। एडेल ने दर्शकों से बचपन की उनसे जुड़ी यादें साझा की, एडेल ने पेरी के उस समय के चरित्र यानी चैंडलर बिंग के बारे में दिल से बात की।

Adele has payed a tribute to Matthew Perry, the eternal Chandler from “Friends”, who passed away last night at age 54. 🕊️



— “He was so open with his struggles. With addiction and sobriety. Which i think is incredibly, incredibly brave (...) just wanna say how much i love what he… pic.twitter.com/uojj2N6gCE