Emergency Movie: अपकमिंग फिल्म को लेकर बढ़ी कंगना रनौत की टेंशन, रिलीज से पहले ही 'इमरजेंसी' को मिला लीगल नोटिस

Emergency Movie: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बयानबाजी के कारण आए दिन मुसीबत में फंसी रहती हैं। कभी अपनी बेबाक बयानबाजी तो कभी अपनी फिल्म को लेकर कंगना कानूनी चक्करों में पड़ी रहती हैं। एक बार फिर बॉलीवुड क्वीन कानूनी दांव-पेच में फंसती नजर आ रही है। इस बार वह अपनी आने वाली बहुप्रचर्चित फिल्म इमरजेंसी को लेकर परेशान हैं। दरअसल, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर बनी फिल्म इमरजेंसी का शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने विरोध किया है। एसजीपीसी ने फिल्म को बैन करने की मांग करते हुए निर्माताओं को कानूनी नोटिस दिया है।

एसजीपीसी ने फिल्म "इमरजेंसी" के निर्माताओं को कथित तौर पर "सिख समुदाय के चरित्र और इतिहास को गलत तरीके से पेश करने" के लिए कानूनी नोटिस भेजा। इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें अभिनेत्री और मंडी की सांसद कंगना रनौत अभिनीत फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

दरअसल, यह फिल्म अगले महीने बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है और इसका लेखन, निर्देशन और निर्माण कंगना रनौत ने किया है। फिल्म के विरोध में याचिका में कहा गया है , "ट्रेलर को देखने से ही यह तथ्य उजागर हो जाएगा कि...सिख समुदाय के लोगों को धार्मिक भेदभाव के कारण हिंदू समुदाय के लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए दिखाया गया है, जिसमें एक बस को रोका गया है..."। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि ट्रेलर में आगे "संत जी (जरनैल सिंह भिंडरावाले)" को "एक सौदा करते हुए दिखाया गया है...जिसके तहत उन्हें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आम चुनावों में वोट हासिल करने का वादा करते हुए दिखाया गया है", उन्होंने आरोप लगाया है कि इस प्रकरण का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है और यह केवल सिख समुदाय और उसके धार्मिक संस्थानों को बदनाम करने के लिए एक "नौटंकी" है। याचिका में कहा गया है कि ट्रेलर सिखों के चरित्र को "जानबूझकर गलत तरीके से पेश करता है" और एक "सिख विरोधी कथा" बनाता है।

यह कहते हुए कि फिल्म में "पूरे देश के सामाजिक ताने-बाने" को नष्ट करने की पूरी क्षमता है, खासकर पंजाब में, याचिकाकर्ता ने केंद्र और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को सार्वजनिक डोमेन में रिलीज के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र को रद्द करने के निर्देश देने की मांग की है।

इसमें पंजाब के डीजीपी को बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता), 2023 और सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के तहत रनौत और फिल्म से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।

गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित राजनीतिक ड्रामा का ट्रेलर 14 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया था, जबकि फिल्म के 6 सितंबर को स्क्रीन पर आने की उम्मीद है। दो अमृतधारी (बपतिस्मा प्राप्त) सिखों ने उच्च न्यायालय का रुख करते हुए आरोप लगाया है कि ट्रेलर में गलत ऐतिहासिक तथ्य दिखाए गए हैं और यह स्पष्ट है कि फिल्म "सिख समुदाय के प्रति नफरत" को बढ़ावा देती है और पंजाब के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने का प्रयास किया गया है।

