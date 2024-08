Emergency Movie: कंगना रनौत की 'इमरजेंसी' को नहीं मिला CBFC का सर्टिफिकेट, एक्ट्रेस का दावा, बोलीं- "मैं इसके लिए लडूंगी..."

Emergency Movie: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी रिलीज से पहले ही कई विवादों में घिर चुकी है। फिल्म को लेकर सिख समुदाय में विरोध की भावना फैली हुई है जिनकी मांग है कि फिल्म बैन कर दी जाए। वहीं, कंगना रनौत ने आरोप लगाया है कि उनकी आने वाली फिल्म 'इमरजेंसी' अभी भी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाणन का इंतजार कर रही है।

शुक्रवार को अभिनेत्री ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात की, जब उन्होंने कहा कि वह अपनी फिल्म के लिए लड़ेंगी और उन्होंने कहा कि वह अदालत जाने के लिए भी दृढ़ हैं। इमरजेंसी 6 सितंबर, 2024 को सिनेमाघरों में आने वाली है।

कंगना ने दावा किया, "उम्मीद है, मेरी फिल्म सेंसर से पास हो गई है और जिस दिन हमें सर्टिफिकेट मिलने वाला था, बहुत से लोगों ने बहुत ड्रामा किया।"

उन्होंने कहा, "सेंसर के साथ भी बहुत सारे मुद्दे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह रिलीज हो जाएगी क्योंकि अचानक, जैसा कि वे कहते हैं, किसी के पैरों से कालीन खींच लिया जाता है। मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है। लेकिन अब वे मुझे मेरा सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं।"

Kangana on Gandhi family for ‘Emergency’ screening: They have a lot of bitterness for me



· Actress-filmmaker and BJP MP Kangana Ranaut said that she would love to invite the Gandhi family for the screening for her upcoming movie “Emergency”, but she added that they have a lot… pic.twitter.com/hgPomJXEGy