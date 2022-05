शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की फिर बढ़ी मुसीबत, ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग केस

Highlights पोर्नोग्राफी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला दर्ज किया है। इससे पहले 2021 में मुंबई पुलिस ने भी उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा एक बार फिर मुसीबत में पड़ गए हैं। दरअसल, पोर्नोग्राफी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला दर्ज किया है। इससे पहले 2021 में मुंबई पुलिस ने भी उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने पोर्नोग्राफी मामले में व्यवसायी राज कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने भी उनके खिलाफ 2021 में मामला दर्ज किया था। इससे पहले राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने 19 जुलाई को 11 अन्य लोगों के साथ अपने मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अश्लील फिल्मों के कथित निर्माण और वितरण के आरोप में गिरफ्तार किया था।

Maharashtra | ED (Enforcement Directorate) has registered a money laundering case against businessman Raj Kundra in connection with the pornography case, Mumbai Police also registered a case against him in 2021.