दृश्यम 2 पब्लिक रिएक्शनः अजय देवगन, तबू, अक्षय खन्ना की थ्रिलर ने लोगों पर किया जादू, बताया 'पॉवर पैक्ड'

Highlights ट्विटर पर दृश्यम 2 को सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने फिल्म को 4 रेटिंग दी है। अजय देवगन, तबू, श्रेया सरन और अक्षय खन्ना की काफी तारीफ हो रही है।

Drishyam 2 Review: अजय देवगन सात साल बाद फिल्म दृश्यम के दूसरे पार्ट (Drishyam 2) के साथ दर्शकों के बीच लौट चुके हैं। यह फिल्म मोहनलाल की मलयालम फिल्म दृश्यम का हिंदी रीमेक है। अजय देवगन 2015 में दृश्यम लेकर आए थे और अब इसके दूसरे भाग यानी दृश्यम 2 को लेकर हाजिर हैं। यह फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।

दर्शक और फिल्म समीक्षक इस फिल्म को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, ट्विटर पर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्विटर पर अजय देवगन ट्रेंड कर रहे हैं। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने फिल्म को जोरदार यानी पॉवर पैक्ड बताया है। उन्होंने फिल्म को 4 रेटिंग दी है। साथी ही अजय देवगन व अन्य अभिनेताओं की काफी तारीफ की है। फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक ने फिल्म में कमाल किया है।

फिल्म देख चुके कई दर्शकों ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है जिसमें उन्होंने अजय देवगन के अभिनय की काफी तारीफें की है। कइयों ने कहा है कि फिल्म को लेकर अगर नकारात्मक समीक्षा आती है तो वे बॉयकॉट गैंग के लोग हो सकते हैं। एक यूजर ने लिखाः दृश्यम2 शानदार है। अभिषेक पाठक का प्रयास वास्तविक है...फिल्म को वास्तव में रोमांचकारी बनाते हैं... सराहनीय पटकथा-लेखन, विशेष रूप से दूसरा भाग। दर्शकों को प्रभावित करने की उनकी शक्ति किक है। यहां देखें कुछ अन्य की प्रतिक्रियाएंः

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️#Drishyam2 is BRILLIANT. #AbhishekPathak’s attempt is genuine…makes the film really thrilling…commendable screen-writing, especially the 2nd half..#AjayDevgn is beyond First Rate 💥💥…his power to influence the chars + the audience is the kick #Drishyam2reviewpic.twitter.com/q439AH603P — Nishit Shaw (@NishitShawHere) November 17, 2022

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

After watching #Drishyam2 I can say that superstar #AjayDevgn is the biggest actor of the country now he is massy and classy but I hated him in #ThankGod for making fun of Hindu gods and rituals from now if he stays away he will be my favourite after #KicchaBOSS brand — Shivam Talreja (@CinemaPoint1) November 17, 2022

#AjayDevgn plays a subdued character, and let’s his eyes do the talking. He is FANTASTIC. #AkshayeKhanna’s aura reflects in his character, whereas #Tabu delivers a powerful performance in limited role. Rest of the cast do well. Dialogues are among the major USP. #Drishyam2 — Himesh (@HimeshMankad) November 17, 2022

दृश्यम 2 का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है। पहले भाग को निशिकांत कामत ने डायरेक्ट किया था। कामत के निधन के बाद अभिषेक ने दृश्यम 2 के निर्देशन की कमान अपने हाथ में ली। फिल्म एडवांस बुकिंग में करोड़ों रुपए कमा चुकी है। एडवांस बुकिंग में करीब डेढ़ लाख टिकट बिक चुके थे।

इस बार फिल्म में अक्षय खन्ना की एंट्री हुई है। अक्षय खन्ना फिल्म में एक पुलिस अधिकारी के किरदार में हैं। अक्षय के आने के बाद केस रिवाइव होता है और पुलिस दोबारा लाश को खोजने में लग जाती है। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ विजय और उसके परिवार को पकड़ना चाहता है। मूल मलयालम से हिंदी रीमेक की पटकथा थोड़ी अलग रखी गई है। फिल्म में विजय सलगांवकर (अजय देवगन) प्रोड्यूसर बन चुका है और वह एक थिएटर का मालिक भी है। फिल्म को काफी रोमांचक प्लॉट के साथ अभिषेक पाठक ने लिखा है।

