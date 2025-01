Punjab 95: दिलजीत दोसांझ की 'पंजाब 95' फरवरी में होगी रिलीज, जानिए रिलीज डेट

Punjab 95: पंजाबी अभिनेता-गायक दिलजीत दोसांझ ने घोषणा की है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘‘पंजाब 95’’ बिना किसी काट-छांट के सात फरवरी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित होगी । हनी त्रेहन द्वारा निर्देशित और रोनी स्क्रूवाला के बैनर आरएसवीपी मूवीज द्वारा निर्मित ‘‘पंजाब 95’’ फिलहाल भारत में रिलीज नहीं होगी।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीएफबीसी) के साथ गतिरोध के बाद फिल्म में देरी हुई। इसमें अर्जुन रामपाल और “कोहरा” में अपने अभिनय से सुर्खियों में आए सुविंदर विक्की भी हैं। शुक्रवार शाम को दिलजीत ने शेसल मीडिया पर फिल्म का एक ट्रेलर साझा किया, जिसमें वह खालड़ा का किरदार निभा रहे हैं।

