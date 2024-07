Deadpool & Wolverine: बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाएगी सुपरहीरो फिल्म 'डेडपूल और वूल्वरिन', एडवांस बुकिंग ने तोड़े रिकॉर्ड, देखें वीडियो

Highlights Deadpool And Wolverine: फिल्म 'डेडपूल और वूल्वरिन' की एडवांस बुकिंग शुरू Deadpool & Wolverine Trailer Hindi: फिल्म में रयान रेनॉल्ड्स, ह्यू जैकमैन, एम्मा कोरिन और मुरैना बैकारिन Deadpool and Wolverine Movie Box Office Collection: डेडपूल और वूल्वरिन टिकटों की बंपर बुकिंग

Deadpool and Wolverine Movie: मार्वल स्टूडियोज की फिल्म 'डेडपूल और वूल्वरिन' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, फिल्म रिलीज से बस दो दिन दूर है, फिल्म अंग्रेजी के साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होने जा रही है, वहीं अभी से फिल्म टिकटों की बंपर बुकिंग हो रही है।

फिल्म Deadpool & Wolverine में रयान रेनॉल्ड्स, ह्यू जैकमैन, एम्मा कोरिन और मुरैना बैकारिन जिसे दिग्गज सितारे हैं, वहीं सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के 5.93 करोड़ रुपये के टिकट बिकने का अनुमान है। एडवांस बुकिंग से आप अंदाजा लगा सकते हैं की हॉलीवुड फिल्म 'डेडपूल और वूल्वरिन' की कितने दीवाने हैं, फिल्म फिल्म 26 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है, फिल्म का निर्देशन शॉन लेवी ने किया है और फिल्म मार्वल कॉमिक्स के किरदार डेडपूल और वूल्वरिन पर आधारित है।

