DC VS KKR: दिल्ली की हार के बाद मैदान में पहुंचे शाहरुख खान, ऋषभ पंत को लगाया गले; वीडियो ने जीता फैन्स का दिल

DC VS KKR: आईपीएल 2024 के बुधवार को खेले गए मैच कोलकाता और दिल्ली के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को मात देकर आईपीएल में जीत की हैट्रिक लगा दी है। केकेआर की जीत के बाद शाहरुख खान टीम के साथ खुशी बांटने के लिए मैदान में पहुंचे। मैदान में शाहरुख खान ने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत से मुलाकात की। इस खास मुलाकात की क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फैन्स शाहरुख के ऋषभ से मिलने पर काफी खुश है और वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

Our King Khan’s aura is undeniable… just look at the absolute joy he brings everyone @iamsrk 🥹♥️#ShahRukhKhan#DCvsKKR



pic.twitter.com/YmmCmVYwkr — Samina ✨ (@SRKsSamina_) April 4, 2024

वायरल वीडियो में शाहरुख खान ऋषभ पंत से गर्मजोशी से गले मिले। शाहरुख ने हार के बाद ऋषभ को दिलासा दिया। उन्हें गले लगाकर उनसे बातचीत की। इस दौरान शाहरुख खान ने ऋषभ पंत की सेहत का भी हाल जाना।

SRK and Rishabh Pant's interaction is breaking the internet! Pant stands to greet SRK, but SRK insists he stay seated. With a warm hug, SRK whispers something in Pant's ear, showing us the true meaning of respect and friendship. #ShahRukhKhan#DCvKKRpic.twitter.com/lwmn6QOaHl — Rahul Godara (@godara_rah49732) April 4, 2024

गौरतलब है कि बुधवार रात मैच की शुरुआत केकेआर के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के साथ हुई। सुनील नारायण, अंगकृष रघुवंशी और आंद्रे रसेल ने 20 ओवर में 272 रन का मजबूत स्कोर बनाया। दिल्ली कैपिटल्स को 120 गेंदों में 273 रन का लक्ष्य हासिल करना था। दिल्ली कैपिटल्स 166 रनों का पीछा करने में सफल रही और 17.2 ओवर में ऑल आउट हो गई। ऋषभ पंत ने 25 गेंदों में 55 रन बनाए और उन्हें ट्रिस्टन स्टब्स (32 गेंदों में 54) से अच्छा सहयोग मिला। लेकिन केकेआर की गेंदबाजी ने मैच का रुख तय कर दिया क्योंकि उन्होंने जल्दी-जल्दी विकेट खो दिए। वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट लिए, और मिशेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए।

#ShahRukhKhan is spreading love, motivation,blessings to all the players,So that they can play the rest of the matches better..He sees all the players of the team as a player and does not ignore them as the opponent team.Even after, how can anyone hate himpic.twitter.com/UvNkSY1JPA — 😎Sourav Srkian Das😎 (@SrkianDas04) April 4, 2024

फैन्स कर रहे रिएक्ट

शाहरुख खान ने जिस तरह से केकेआर की प्रतिस्पर्धी टीम के कप्तान ऋषभ पंत का स्वागत किया वह वायरल हो रहा है। हर कोई जश्न मना रहा है और खेल भावना के क्षण की सराहना भी कर रहा है। वीडियो ने न सिर्फ शाहरुख के फैन्स का बल्कि दिल्ली की टीम के फैन्स का भी दिल जीत लिया है। यूजर्स कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।

Move over victory dances, Shah Rukh Khan's post-IPL hugs with everyone including Rishabh Pant are the new celebration trend! 🚀🏏 #ShahRukhKhan#DCvKKR#whatsappdown

pic.twitter.com/rBqI7ICOsB — Satan (@Scentofawoman10) April 3, 2024

शाहरुख खान का वर्क फ्रंट

शाहरुख के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर ने खुद किसी प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं की है। उन्हें 2023 में पठान, जवान और डंकी के साथ भारी सफलता मिली। उनके सुजॉय घोष की फिल्म किंग का हिस्सा होने की अफवाह है जिसमें सुहाना खान भी होंगी। सुपरस्टार के अपने बेटे आर्यन खान की पहली निर्देशित वेब श्रृंखला, स्टारडम में दिखाई देने की संभावना है।

Web Title: DC VS KKR Shahrukh Khan reached the field after Delhi defeat hugged Rishabh Pant The video won the hearts of fans watch