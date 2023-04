Dasara Box Office Colletion: दसरा ने दुनियाभर में की 71 करोड़ से ऊपर की कमाई, तीसरे दिन इतने करोड़ का किया कलेक्शन

Highlights दसरा 65 करोड़ के बजट में बनी है। फिल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयाली भाषा में रिलीज किया गया है। यह फिल्म नानी की अब तक की सबसे अधिक बजट वाली फिल्म है।

Dasara Box Office Colletion Day 3: नानी की बहुप्रतीक्षित पैन-इंडियन फिल्म "दसरा" सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। रिलीज के तीसरे दिन फिल्म ने शानदार कमाई की। और अजय देवगन की फिल्म भोला को पीछे छोड़ दिया है। आंकड़ों की मानें तो तीन दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 71 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है।

दसरा के अब तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो दूसरे दिन इस फिल्म ने 12 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं तीसरे दिन फिल्म को वीकेंड का फायदा मिला और इसने 13 करोड़ की कमाई की। इस फिल्म को श्रीकांत ओडेला ने निर्देशित किया है जो उनकी पहली फिल्म है।

Dharani's swag all the way 🔥🔥



71+ CRORES WORLDWIDE GROSS IN 3 DAYS 💥💥



Watch #Dasara in cinemas today 💥

- https://t.co/FzAI9Dbmr0#DhoomDhaamBlockbuster@NameisNani@KeerthyOfficial@Dheekshiths@odela_srikanth@Music_Santhosh@SLVCinemasOffl