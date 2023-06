YouTuber Devraj Patel: सड़क दुर्घटना में 22 वर्षीय मशहूर यूट्यूबर पटेल की मौत, सीएम भूपेश बघेल ने कहा- ‘हम सबको हंसाने वाले हमारे बीच से चले गए’

Highlights 8.80 करोड़ से अधिक बार देखा गया है। चैनल के चार लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब चैनल का नाम 'दिल से बुरा लगता है' है।

YouTuber Devraj Patel: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार को एक सड़क दुर्घटना में 22 वर्षीय मशहूर यूट्यूबर देवराज पटेल की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पटेल के यूट्यूब चैनल का नाम 'दिल से बुरा लगता है' है। चैनल के चार लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और उसे 8.80 करोड़ से अधिक बार देखा गया है।

पटेल को मजाकिया अंदाज और मजेदार वीडियो के लिए पसंद किया जाता था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पटेल के निधन पर दुख जताया और कहा कि ‘‘हम सबको हंसाने वाले देवराज पटेल आज हमारे बीच से चले गए।’’ पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शहर के लाभांडी इलाके में आज दोपहर बाद करीब साढ़े तीन बजे एक ट्रक ने पटेल के मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

Comedian and YouTuber Devraj Patel of 'Dil Se Bura Lagta Hai' fame dies in Chhattisgarh road accident.



(Pic: Devraj Patel's Twitter) pic.twitter.com/3PphSGHZba