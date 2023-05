अनुराग कश्यप की 'केनेडी' को लेकर चियां विक्रम ने कही ऐसी बात, ट्विटर पर लिखा पत्र

Highlights अनुराग कश्यप की आने वाली फिल्म केनेडी का प्रीमीयर कांस फिल्म फेस्टिवल में किया गया इस फिल्म के लिए चियां विक्रम को लेना चाहते थे अनुराग चियां विक्रम ने लिखी है अनुराग के नाम चिट्ठी

नई दिल्ली: निर्माता-निर्देशक अनुराग कश्यप की आने वाली फिल्म केनेडी का प्रीमीयर कान फिल्म फेस्टिवल में किया गया। इस फिल्म में राहुल भट्ट और सनी लियोनी ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेकिन अनुराग इस फिल्म के लिए दक्षिण के सुपरस्टार चियां विक्रम को कास्ट करना चाहते थे।

अनुराग कश्यप ने 'केनेडी' के कान प्रीमियर के बाद अनुपमा चोपड़ा को इंटरव्यू दिया और कहा कि इस फिल्म के लिए विक्रम को संपर्क करने की कोशिश की। मगर विक्रम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अनुराग ने कहा, "जब मैंने ये फिल्म लिखी, तब मेरे दिमाग में एक खास एक्टर का नाम था। इसलिए उस फिल्म का नाम 'केनेडी' रखा। क्योंकि उस एक्टर के घर का निकनेम केनेडी है। वो एक्टर हैं चियां विक्रम। चियां विक्रम का असली नाम है केनेडी। इसीलिए मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। मगर उन्होंने कभी जवाब ही नहीं दिया।"

अनुराग की ये टिप्पणी जब चियां विक्रम तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया। अनुराग कश्यप के नाम एक पत्र लिखते हुए विक्रम ने ट्विटर पर लिखा,

प्रिय अनुराग,

सोशल मीडिया के दोस्तों और शुभचिंतकों की खातिर मेरी और आपकी एक साल पुरानी बातचीत को दोहरा रहा हूं. मैंने एक एक्टर से सुना कि आप मुझसे एक फिल्म के लिए संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे. और आपको लगा कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूं. तब मैंने फौरन आपको फोन किया और बताया कि मुझे आपका कोई मेल या मैसेज नहीं मिला. क्योंकि जिस ई-मेल आईडी पर आपने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, वो अब एक्टिव नहीं है. और मेरा फोन नंबर भी उसके दो साल पहले बदल चुका था.

जैसा कि मैंने फोन कॉल पर आपको कहा था, मैं आपकी फिल्म 'केनेडी' के लिए बहुत उत्साहित हूं. उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड इस बात के लिए हूं कि वो फिल्म मेरे नाम से जुड़ी हुई है.

आपको आगे के लिए शुभकानाएं

ढेर सारा प्यार

चियां विक्रम

उर्फ केनेडी

Dear @anuragkashyap72 ,

